Лапорта: «У «Барселоны» было разрешение от ла лиги на подписание Месси»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о несостоявшемся подписании форварда Лионеля Месси этим летом.
«У нас было разрешение от ла лиги на подписание Лео. Мы не хотели того, что было в прошлый раз, и сказали им, что когда мы будем соответствовать fair-play, то сообщим им об этом. Контракт был согласован, но Хорхе [отец и агент Месси] пришел ко мне и сказал, что Лео решил перейти в «Интер Майами», потому что провел несколько очень тяжелых сезонов в Париже, где на него оказывалось большое давление, что в Майами он будет спокойнее и сможет думать о сборной, и, несмотря на то что он хотел перейти в «Барсу», он не хочет проводить еще один такой год. Это понятно, и мы будем работать над супертрибьютом Месси, который должна сделать «Барса», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
11 июля 36-летний аргентинец прилетел в США для подписания контракта с «Интер Майами». Этим летом Месси объявил, что перейдет в клуб из МЛС на правах свободного агента. Презентация игрока состоится 16 июля. Все билеты на это событие уже раскуплены.
Сообщалось, что Месси будет получать до 60 миллионов долларов в год в «Интер Майами».
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
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|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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Хетафе – Барселона
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|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
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Атлетико – Гранада
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