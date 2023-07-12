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Лапорта: «У «Барселоны» было разрешение от ла лиги на подписание Месси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о несостоявшемся подписании форварда Лионеля Месси этим летом.

«У нас было разрешение от ла лиги на подписание Лео. Мы не хотели того, что было в прошлый раз, и сказали им, что когда мы будем соответствовать fair-play, то сообщим им об этом. Контракт был согласован, но Хорхе [отец и агент Месси] пришел ко мне и сказал, что Лео решил перейти в «Интер Майами», потому что провел несколько очень тяжелых сезонов в Париже, где на него оказывалось большое давление, что в Майами он будет спокойнее и сможет думать о сборной, и, несмотря на то что он хотел перейти в «Барсу», он не хочет проводить еще один такой год. Это понятно, и мы будем работать над супертрибьютом Месси, который должна сделать «Барса», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

11 июля 36-летний аргентинец прилетел в США для подписания контракта с «Интер Майами». Этим летом Месси объявил, что перейдет в клуб из МЛС на правах свободного агента. Презентация игрока состоится 16 июля. Все билеты на это событие уже раскуплены.

Сообщалось, что Месси будет получать до 60 миллионов долларов в год в «Интер Майами».

Источник: Mundo Deportivo
Лионель Месси
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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