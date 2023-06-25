Презентация Месси в «Интер Майами» состоится 16 июля

Стало известно, когда «Интер Майами» проведет презентацию своих новичков — нападающего Лионеля Месси и полузащитника Серхио Бускетса.

По данным издания Mundo Deportivo, презентация игроков состоится 16 июля.

Американский клуб собирается извлечь максимальную прибыль от перехода звездных игроков.

Сообщается, что все билеты на презентацию футболистов уже раскуплены. Руководство стадиона проводят работы по расширению мест на домашней арене.