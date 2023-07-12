Анчелотти предстанет перед судом по делу о налоговых махинациях
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обвиняется в попытке уйти от уплаты налогов, сообщает El Mundo.
По информации источника, Анчелотти не задекларировал 400 тысяч евро. В 2014 году, когда он первый раз работал в «Реале», 64-летний итальянец скрыл часть доходов от имиджевых прав. Тренер предстанет перед судом по делу о махинациях.
12 июня появилась информация, что Анчелотти направил иск в Высокий суд Лондона на «Эвертон». Он касается «общих коммерческих контрактов и договоренностей».
Через месяц сообщалось, что прокуратура Испании приняла жалобу от Ассоциации малых акционеров «Валенсии» (APAVCF), которые требуют наказать Анчелотти из-за ложных обвинений в расизме после ситуации с форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором.
Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. Контракт рассчитан до лета 2024 года.
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Кадис
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15
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16
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17
|Альмерия
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18
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19
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20
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Альмерия – Р. Вальекано
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Севилья – Валенсия
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Р. Сосьедад – Жирона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Атлетик – Реал
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Сельта – Осасуна
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Вильярреал – Бетис
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Хетафе – Барселона
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Кадис – Алавес
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Атлетико – Гранада
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