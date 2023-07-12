Анчелотти предстанет перед судом по делу о налоговых махинациях

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обвиняется в попытке уйти от уплаты налогов, сообщает El Mundo.

По информации источника, Анчелотти не задекларировал 400 тысяч евро. В 2014 году, когда он первый раз работал в «Реале», 64-летний итальянец скрыл часть доходов от имиджевых прав. Тренер предстанет перед судом по делу о махинациях.

12 июня появилась информация, что Анчелотти направил иск в Высокий суд Лондона на «Эвертон». Он касается «общих коммерческих контрактов и договоренностей».

Через месяц сообщалось, что прокуратура Испании приняла жалобу от Ассоциации малых акционеров «Валенсии» (APAVCF), которые требуют наказать Анчелотти из-за ложных обвинений в расизме после ситуации с форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором.

Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. Контракт рассчитан до лета 2024 года.