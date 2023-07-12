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Сегодня, 07:17

Лапорта рассказал, кого хочет видеть Хави в «Барселоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о требованиях главного тренера команды Хави в отношении трансферов. Этим летом к каталонцам присоединились Илкай Гюндоган и Иниго Мартинес.

«По просьбе Хави не хватает правого защитника и двух полузащитников», — цитирует Football Espana Лапорту.

В прошедшем сезоне «Барселона» с 88 очками стала чемпионом Испании.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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