Полузащитник «Реал Сосьедад» Захарян начнет в запасе матч с «Барселоной»
Появились стартовые составы «Реал Сосьедад» и «Барселоны» на матч 35-го тура чемпионата Испании.
Игра пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, начало — в 22.00 по московскому времени. Российский полузащитник бело-голубых Арсен Захарян начнет матч в запасе.
«Барселона»: Тер Штеген, Канселу, Мартинес, Кубарси, Кунде, Гюндоган, Кристенсен, Педри, Рафинья, Левандовски, Ямаль.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Элустондо, Ле Норман, Пачеко, Арамбуру, Туррьентес, Мерино, Оярсабаль, Беккер, Мендес.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|35
|28
|6
|1
|78-22
|90
|
2
|Жирона
|35
|23
|6
|6
|75-44
|75
|
3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70-43
|73
|
4
|Атлетико
|35
|22
|4
|9
|64-39
|70
|
5
|Атлетик
|35
|17
|11
|7
|57-35
|62
|
6
|Бетис
|35
|14
|13
|8
|46-41
|55
|
7
|Р. Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48-35
|54
|
8
|Валенсия
|35
|13
|9
|13
|37-39
|48
|
9
|Вильярреал
|35
|13
|9
|13
|59-60
|48
|
10
|Хетафе
|35
|10
|13
|12
|41-48
|43
|
11
|Алавес
|35
|11
|9
|15
|34-40
|42
|
12
|Севилья
|35
|10
|11
|14
|47-49
|41
|
13
|Осасуна
|35
|11
|7
|17
|39-53
|40
|
14
|Лас-Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30-44
|37
|
15
|Мальорка
|35
|7
|14
|14
|28-40
|35
|
16
|Р. Вальекано
|35
|7
|14
|14
|27-43
|35
|
17
|Сельта
|35
|8
|10
|17
|40-53
|34
|
18
|Кадис
|35
|5
|14
|16
|24-49
|29
|
19
|Гранада
|35
|4
|9
|22
|36-68
|21
|
20
|Альмерия
|35
|2
|11
|22
|35-70
|17
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.05
|22:00
|
Алавес – Жирона
|2 : 2
|11.05
|15:00
|
Мальорка – Лас-Пальмас
|1 : 0
|11.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|3 : 2
|11.05
|19:30
|
Гранада – Реал
|0 : 4
|11.05
|22:00
|
Атлетик – Осасуна
|2 : 2
|12.05
|15:00
|
Кадис – Хетафе
|1 : 0
|12.05
|17:15
|
Атлетико – Сельта
|1 : 0
|12.05
|19:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|0 : 0
|12.05
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|3 : 2
|13.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|18
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|26
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|24
|1
|6
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