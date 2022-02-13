Почеттино может возглавить «Реал», если Анчелотти не выполнит задачи на сезон

«Реал» может пригласить Почеттино, если Анчелотти не выполнит задачи на сезон

«Реал» заинтересован в услугах главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино, сообщает GFFN cо ссылкой на L'Equipe 13 февраля.

По информации источника, мадридский клуб может пригласить 49-летнего аргентинца, если нынешний главный тренер Карло Анчелотти не выполнит задачи на этот сезон.

Отмечается, что в прошлом «Реал» трижды предлагал Почеттино возглавить команду.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют с «ПСЖ». Первый матч состоится 15 февраля в Париже. Ответная встреча пройдет 9 марта в Мадриде.