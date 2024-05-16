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Сегодня, 09:09

Форварда «Реала» Эндрика унесли на носилках во время матча Кубка Либертадорес

Виктория Кравченко
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Эндрик (слева).
Фото AFP

В Бразилии прошел матч группового этапа Кубка Либертадорес, в котором «Палмейрас» обыграл «Индепендьенте» со счетом 2:1.

Во втором тайме травму получил нападающий «Палмейраса» Эндрик. Он не смог сам покинуть поле, его унесли на носилках. Насколько серьезна травма, не сообщается.

Летом 2024 года Эндрик станет игроком «Реала». Ранее они уже заключили контракт.

Соглашение 17-летнего игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 55 миллионов евро.

ФК Реал
Эндрик
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