Траоре, Обамеянг и Дембеле попали в заявку «Барселоны» на матч с «Эспаньолом»

«Барселоны» объявила заявку на матч 24-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».

В заявке каталонского клуба из-за травм отсутствуют Мемфис Депай, Серджи Роберто, Клеман Лангле, Самюэль Умтити и Ансу Фати. Также предстоящую встречу из-за дисквалификации пропустит Дани Алвес.

Заявка каталонцев: тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Дембеле, Траоре, Брэйтуэйт, Нето, Гонсалес, Педри, Люк де Йонг, Альба, Торрес, Френки де Йонг, Мингеса, Гарсия, Обамеянг, Жуджла, Гави, Абде и Тенас.

Игра «Барсы» с «Эспаньолом» состоится сегодня, 13 февраля. Начало — 23:00 мск.

После 23 туров ла лиги «Барселона» набрала 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Эспаньол» с 27 баллами располагается на 13-й позиции.