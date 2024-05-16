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Сегодня, 10:39

Хави рассказал, что думает о будущем Араухо в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи вокруг защитника команды Рональда Араухо. Сообщалось, что каталонцы готовы продать уругвайского игрока за 100 миллионов евро.

«Не сомневаюсь по поводу его будущего, он счастлив в нашем клубе», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел в ла лиге за каталонскую команду 24 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
Леонардо Араужо
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 35 23 7 5 72-43 76
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Бетис 35 14 13 8 46-41 55
7
 Р. Сосьедад 35 14 12 9 48-37 54
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 35 13 9 13 37-39 48
10
 Хетафе 36 10 13 13 41-51 43
11
 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
15
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
16
 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 35 2 11 22 35-70 17
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36 тур
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38 тур
14.05 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 1
14.05 22:30
Реал – Алавес
 5 : 0
14.05 23:00
Жирона – Вильярреал
 0 : 1
15.05 20:30
Р. Вальекано – Гранада
 2 : 1
15.05 20:30
Севилья – Кадис
 0 : 1
15.05 23:00
Сельта – Атлетик
 2 : 1
15.05 23:00
Хетафе – Атлетико
 0 : 3
16.05 20:30
Лас-Пальмас – Бетис
 - : -
16.05 22:30
Альмерия – Барселона
 - : -
16.05 23:00
Р. Сосьедад – Валенсия
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Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

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 19
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

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Нико Уильямс

Атлетик

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Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 27 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

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 25 1 6
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