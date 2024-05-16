Хави рассказал, что думает о будущем Араухо в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи вокруг защитника команды Рональда Араухо. Сообщалось, что каталонцы готовы продать уругвайского игрока за 100 миллионов евро.

«Не сомневаюсь по поводу его будущего, он счастлив в нашем клубе», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел в ла лиге за каталонскую команду 24 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.