«Райо Вальекано» дома обыграл «Гранаду», хозяева играли в меньшинстве с 5-й минуты
«Райо Вальекано» на своем поле победил «Гранаду» в матче 36-го тура испанской ла лиги — 2:1.
Хозяева играли в меньшинстве с 5-й минуты — красную карточку получил Оскар Трехо. Победу «Райо Вальекано» принесли голы Флориана Лежена (23-я минута) и Хорхе Де Фрутоса (80-я).
Единственный мяч гостей на 89-й минуте забил Лукас Бойе.
«Райо Вальекано» (38 очков) поднялся на 14-е место в ла лиге. «Гранада» (21) остается предпоследней в турнирной таблице.
В параллельном матче «Севилья» дома проиграла «Кадису» — 0:1.
Источник: Таблица ла лиги
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|
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|6
|1
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|93
|
2
|Барселона
|35
|23
|7
|5
|72-43
|76
|
3
|Жирона
|36
|23
|6
|7
|75-45
|75
|
4
|Атлетико
|35
|22
|4
|9
|64-39
|70
|
5
|Атлетик
|35
|17
|11
|7
|57-35
|62
|
6
|Бетис
|35
|14
|13
|8
|46-41
|55
|
7
|Р. Сосьедад
|35
|14
|12
|9
|48-37
|54
|
8
|Вильярреал
|36
|14
|9
|13
|60-60
|51
|
9
|Валенсия
|35
|13
|9
|13
|37-39
|48
|
10
|Хетафе
|35
|10
|13
|12
|41-48
|43
|
11
|Алавес
|36
|11
|9
|16
|34-45
|42
|
12
|Севилья
|36
|10
|11
|15
|47-50
|41
|
13
|Осасуна
|36
|11
|8
|17
|40-54
|41
|
14
|Р. Вальекано
|36
|8
|14
|14
|29-44
|38
|
15
|Лас-Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30-44
|37
|
16
|Мальорка
|36
|7
|15
|14
|29-41
|36
|
17
|Сельта
|35
|8
|10
|17
|40-53
|34
|
18
|Кадис
|36
|6
|14
|16
|25-49
|32
|
19
|Гранада
|36
|4
|9
|23
|37-70
|21
|
20
|Альмерия
|35
|2
|11
|22
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|17
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
|14.05
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 1
|14.05
|22:30
|
Реал – Алавес
|5 : 0
|14.05
|23:00
|
Жирона – Вильярреал
|0 : 1
|15.05
|20:30
|
Р. Вальекано – Гранада
|2 : 1
|15.05
|20:30
|
Севилья – Кадис
|0 : 1
|15.05
|23:00
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|15.05
|23:00
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|16.05
|20:30
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|16.05
|22:30
|
Альмерия – Барселона
|- : -
|16.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|27
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|25
|1
|6
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