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Ансу Фати: «Хочу, чтобы Месси вернулся в «Барселону». Он заслуживает лучшего окончания в клубе»

Фати хочет, чтобы Месси вернулся в «Барселону»
Руслан Минаев
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати поделился мнением о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Месси? Да, я бы хотел, чтобы он вернулся. Он заслуживает лучшего окончания в «Барселоне». Он лучший игрок в истории», — рассказал Фати в интервью TV3.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как его контракт с «Барселоной» завершился. Каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог продлить соглашение с 34-летним аргентинцем.

В минувшем сезоне Месси провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.

Ансу Фати
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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