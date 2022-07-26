Ансу Фати: «Хочу, чтобы Месси вернулся в «Барселону». Он заслуживает лучшего окончания в клубе»
Фати хочет, чтобы Месси вернулся в «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати поделился мнением о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Месси? Да, я бы хотел, чтобы он вернулся. Он заслуживает лучшего окончания в «Барселоне». Он лучший игрок в истории», — рассказал Фати в интервью TV3.
Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как его контракт с «Барселоной» завершился. Каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог продлить соглашение с 34-летним аргентинцем.
В минувшем сезоне Месси провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Барселона – Р. Вальекано
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Валенсия – Жирона
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