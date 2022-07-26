Ансу Фати: «Хочу, чтобы Месси вернулся в «Барселону». Он заслуживает лучшего окончания в клубе»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати поделился мнением о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Месси? Да, я бы хотел, чтобы он вернулся. Он заслуживает лучшего окончания в «Барселоне». Он лучший игрок в истории», — рассказал Фати в интервью TV3.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как его контракт с «Барселоной» завершился. Каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог продлить соглашение с 34-летним аргентинцем.

В минувшем сезоне Месси провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.