«Барселона» приняла решение расстаться с Миралемом Пьяничем

Руководство «Барселоны» запланировало встречу с полузащитником Миралемом Пьяничем по итогам предсезонного турне по США, сообщает Sport.es.

В рамках обсуждения представители каталонского клуба сообщат 32-летнему игроку, что тот не получит желаемого объема игрового времени и должен уйти до закрытия трансферного окна, если появится такая возможность.

Прошедший сезон Пьянич провел на правах аренды в «Бешикташе», за который отдал четыре результативные передачи в 26 матчах.

Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 11,5 миллионов евро.