Де Йонг готов покинуть «Барселону» только ради перехода в «Челси»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг готов покинуть каталонский клуб только ради перехода в «Челси», сообщает Sport.es.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести 25-летнего нидерландца.
По информации источника, полузащитник не рассматривает вариант с переездом в Манчестер, потому что хочет играть в Лиге чемпионов.
Отмечается, что переходу де Йонга в лондонский клуб может помешать только то, что «аристократы» не готовы заплатить за него столько же, сколько «красные дьяволы» — около 65 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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14
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|0
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|0
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15
|Хетафе
|0
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|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
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|14.08
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Кадис – Р. Сосьедад
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|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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