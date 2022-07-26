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Сегодня, 18:25

Де Йонг готов покинуть «Барселону» только ради перехода в «Челси»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг готов покинуть каталонский клуб только ради перехода в «Челси», сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести 25-летнего нидерландца.

По информации источника, полузащитник не рассматривает вариант с переездом в Манчестер, потому что хочет играть в Лиге чемпионов.

Отмечается, что переходу де Йонга в лондонский клуб может помешать только то, что «аристократы» не готовы заплатить за него столько же, сколько «красные дьяволы» — около 65 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/chelsea-paga-united-jong-14166165
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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