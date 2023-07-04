Мбаппе в случае перехода в «Реал» не будет играть на левом фланге
Стало известно, на какой позиции будет играть нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в случае перехода в «Реал».
Как сообщает AS, если мадридский клуб подпишет Мбаппе, то француза будут выпускать «где угодно, кроме левого фланга атаки», так как эта позиция закреплена за Винисиусом Жуниором, в которым у «Реала» сложились очень гармоничные отношения.
Винисиус продлил контракт с «Реалом» до 2027 года, сумма отступных составила 1 миллиард евро. Клуб еще не объявил о заключении нового соглашения официально.
Ранее сообщалось, что Мбаппе не перейдет в «Реал» по ходу летнего трансферного окна. Также информировалось, что 24-летний футболист запросил у «сливочных» 240 миллионов евро в виде различных выплат.
В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
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20
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
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