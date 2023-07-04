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Мбаппе в случае перехода в «Реал» не будет играть на левом фланге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Стало известно, на какой позиции будет играть нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в случае перехода в «Реал».

Как сообщает AS, если мадридский клуб подпишет Мбаппе, то француза будут выпускать «где угодно, кроме левого фланга атаки», так как эта позиция закреплена за Винисиусом Жуниором, в которым у «Реала» сложились очень гармоничные отношения.

Винисиус продлил контракт с «Реалом» до 2027 года, сумма отступных составила 1 миллиард евро. Клуб еще не объявил о заключении нового соглашения официально.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не перейдет в «Реал» по ходу летнего трансферного окна. Также информировалось, что 24-летний футболист запросил у «сливочных» 240 миллионов евро в виде различных выплат.

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: AS
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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