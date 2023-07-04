Лапорта: «Барселона» не планирует покидать Суперлигу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что сине-гранатовые не планируют покидать Суперлигу.

«Это хорошо, что «Барселона» находится здесь, так как мы можем стать своеобразным мостом между УЕФА и Суперлигой», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги.

После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.