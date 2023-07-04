Беллингем рассказал, что Бекхэм пожелал ему удачи в «Реале»
Новичок «Реала», полузащитник Джуд Беллингем рассказал, что бывший хавбек «Королевского клуба» Дэвид Бекхэм пожелал ему удачи в мадридской команде.
«Бекхэм написал мне, пожелал всего наилучшего. Когда ты переходишь в «Реал», то слышишь много советов и пожеланий. Я достаточно неплох в том, чтобы отделять хорошее от плохого. Но пока что я получал только позитивные комментарии от бывших игроков «Реала». Попробую принять их слова к сведению, возможно, пообщаюсь с кем-то из них по поводу того, как лучше адаптироваться к жизни в Испании», — приводит Sky Sports слова Беллингема.
Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» этим летом.
Мадридский клуб заплатил за 20-летнего англичанина 103 миллиона евро и подписал с ним контракт до конца июня 2029 года.
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7
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
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