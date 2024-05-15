Хави не вошел в число номинантов на звание лучшего тренера сезона в ла лиге

Ла лига назвала номинантов на приз лучшему тренеру сезона.

В список претендентов на награду вошли: Карло Анчелотти («Реал»), Мичел («Жирона»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Диего Симеоне («Атлетико») и Марселино («Вильярреал»). Главный тренер «Барселоны» Хави не попал в число номинантов.

Имя обладателя награды станет известно 28 мая.

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании в сезоне-2023/24. После 36 матчей команда Анчелотти лидирует с 93 очками. Второе место занимает «Барселона» (76 очков), третье — «Жирона» (75).