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Сегодня, 18:05

Хави не вошел в число номинантов на звание лучшего тренера сезона в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хави.
Фото Global Look Press

Ла лига назвала номинантов на приз лучшему тренеру сезона.

В список претендентов на награду вошли: Карло Анчелотти («Реал»), Мичел («Жирона»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Диего Симеоне («Атлетико») и Марселино («Вильярреал»). Главный тренер «Барселоны» Хави не попал в число номинантов.

Имя обладателя награды станет известно 28 мая.

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании в сезоне-2023/24. После 36 матчей команда Анчелотти лидирует с 93 очками. Второе место занимает «Барселона» (76 очков), третье — «Жирона» (75).

Диего Симеоне
Карло Анчелотти
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Эрнесто Вальверде
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Анчелотти рассказал о загруженности вратарей «Реала» перед финалом Лиги чемпионов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 35 23 7 5 72-43 76
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 35 22 4 9 64-39 70
5
 Атлетик 35 17 11 7 57-35 62
6
 Бетис 35 14 13 8 46-41 55
7
 Р. Сосьедад 35 14 12 9 48-37 54
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 35 13 9 13 37-39 48
10
 Хетафе 35 10 13 12 41-48 43
11
 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 35 10 11 14 47-49 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
15
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
16
 Р. Вальекано 35 7 14 14 27-43 35
17
 Сельта 35 8 10 17 40-53 34
18
 Кадис 35 5 14 16 24-49 29
19
 Гранада 35 4 9 22 36-68 21
20
 Альмерия 35 2 11 22 35-70 17
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 1
14.05 22:30
Реал – Алавес
 5 : 0
14.05 23:00
Жирона – Вильярреал
 0 : 1
15.05 20:30
Р. Вальекано – Гранада
 - : -
15.05 20:30
Севилья – Кадис
 - : -
15.05 23:00
Сельта – Атлетик
 - : -
15.05 23:00
Хетафе – Атлетико
 - : -
16.05 20:30
Лас-Пальмас – Бетис
 - : -
16.05 22:30
Альмерия – Барселона
 - : -
16.05 23:00
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 27 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 25 1 6
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