Источник: Мбаппе не станет игроком «Реала» в летнее трансферное окно

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» по ходу летнего трансферного окна, сообщает Marca.

По информации издания, мадридский клуб не исключает, что подпишет предварительное соглашение с игроком в 2024 году.

Ранее стало известно, что Мбаппе запросил у «Реала» 240 миллионов евро и испанский клуб думает отказаться от трансфера.

В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако», а год спустя выкупил форварда за 180 миллионов евро.

Вместе с парижанами игрок пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.