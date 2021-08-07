Марк Бартра обратился к Месси после его ухода из «Барселоны»
10:43
Бывший защитник «Барселоны», игрок «Бетиса» Марк Бартра в своем Instagram обратился к форварду Лионелю Месси.
5 августа каталонцы объявили об уходе Месси из команды. Он выступал за «Барсу» с 2005 года.
«Будет очень странно видеть «Барселону» без тебя. Ты лучший футболист в истории клуба. Для меня было честью разделить с тобой многие моменты в клубе, где мы осуществляли наши мечты. Удачи тебе и твоей семье на новом этапе вашей жизни», — написал футболист.
Бартра выступал в «Барселоне» с 2010 по 2016 год.
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