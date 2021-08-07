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«Гранада» в ближайшее время должна подписать контракт с вратарем Ромеро

7 августа 2021, 08:58
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«Гранада» близка к подписанию контракта с вратарем Серхио Ромеро, сообщает Ideal.

По информации источника, испанский клуб должен подписать соглашение с 34-летним аргентинцем на 2 года. Сообщается, что в ближайшее время футболист должен прибыть в Гранаду из Буэнос-Айреса, где он тренировался по индивидуальной программе.

В данный момент Ромеро является свободным агентом. Футболист принадлежал «Манчестер Юнайтед» с июля 2015 года по июнь 2021 года, в сезоне-2020/21 голкипер не провел ни одного матча.

Дополнительная информация:

https://www.ideal.es/granadacf/granadacf-sergio-romero-firmara-20210806225709-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.goal.com%2F

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Иван Торопцев все материалы автора

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