«Гранада» в ближайшее время должна подписать контракт с вратарем Ромеро

«Гранада» близка к подписанию контракта с вратарем Серхио Ромеро, сообщает Ideal.

По информации источника, испанский клуб должен подписать соглашение с 34-летним аргентинцем на 2 года. Сообщается, что в ближайшее время футболист должен прибыть в Гранаду из Буэнос-Айреса, где он тренировался по индивидуальной программе.

В данный момент Ромеро является свободным агентом. Футболист принадлежал «Манчестер Юнайтед» с июля 2015 года по июнь 2021 года, в сезоне-2020/21 голкипер не провел ни одного матча.