Тер Штеген прокомментировал уход Месси из «Барселоны»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в своем Instagram попрощался с экс-капитаном Лионелем Месси.

«Было очень приятно играть с тобой все эти годы и испытывать много важных радостей и моментов. Хоть и время от времени наше мнения не совпадали, мы всегда шли в одном направлении, и каждый из нас рос как личность, преодолевая победы или поражения. Спасибо!» — написал тер Штеген.

Также голкипер пожелал удачи аргентинцу и его семье.

5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». 34-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.