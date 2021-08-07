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Тер Штеген прокомментировал уход Месси из «Барселоны»

12:15
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в своем Instagram попрощался с экс-капитаном Лионелем Месси.

«Было очень приятно играть с тобой все эти годы и испытывать много важных радостей и моментов. Хоть и время от времени наше мнения не совпадали, мы всегда шли в одном направлении, и каждый из нас рос как личность, преодолевая победы или поражения. Спасибо!» — написал тер Штеген.

Публикация от Marc ter Stegen (@mterstegen1)

Также голкипер пожелал удачи аргентинцу и его семье.

5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». 34-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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