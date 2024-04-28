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Сегодня, 12:49

Marca: ФИФА и УЕФА рассмотрят санкции против испанской Федерации в мае

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ФИФА и УЕФА планируют в мае рассмотреть вопрос возможных санкций против Королевской федерации футбола Испании (RFEF), сообщает Marca.

Ожидается, что это произойдет на конгрессе ФИФА, который пройдет в Бангкоке с 13 по 17 мая.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА могут отстранить испанские команды от участия в международных турнирах. Это связано с вмешательством испанского правительства в дела Королевской испанской футбольной федерации.

По этой причине сборная Испании может не сыграть на Евро-2024, а испанский клубы — пропустить розыгрыш еврокубков в следующем сезоне.

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
УЕФА
ФИФА
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Нико Уильямса оскорбляли на расистской почве в матче с «Атлетико»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
3
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 33 16 10 7 53-33 58
6
 Р. Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Хетафе 33 10 13 10 41-45 43
10
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 32 9 10 13 41-45 37
14
 Лас-Пальмас 33 10 7 16 30-41 37
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 32 6 13 13 26-38 31
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.04 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 0 : 1
27.04 15:00
Лас-Пальмас – Жирона
 0 : 2
27.04 17:15
Альмерия – Хетафе
 1 : 3
27.04 19:30
Алавес – Сельта
 3 : 0
27.04 22:00
Атлетико – Атлетик
 3 : 1
28.04 15:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.04 17:15
Гранада – Осасуна
 - : -
28.04 19:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
28.04 22:00
Бетис – Севилья
 - : -
29.04 22:00
Барселона – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 19
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 24 2 3
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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