Фалькао летом покинет «Райо Вальекано»

Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао уйдет из команды после окончания сезона, сообщает Фабрицио Романо.

Летом этого года у 38-летнего колумбийца истекает контракт с испанским клубом. По информации источника, он покинет команду в качестве свободного агента.

Фалькао выступает за «Райо Вальекано» с сентября 2021 года. В текущем сезоне он провел за мадридцев 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.