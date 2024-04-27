Кубо: «Реал Сосьедад» заслужил победу в матче с «Реалом»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Такефуса Кубо считает, что его команда заслужила победу в матче 33-го тура ла лиги против «Реала» (0:1).

«Мы заслужили победу. Жаль, что смена даты матча и все это дерьмо произошли. «Реалу» повезло с голом», — приводит журналист Хосе Падилья в своем Twitter слова Кубо.

«Реал» набрал 84 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» с 51 очком — на 6-й строчке.