«Хетафе» на выезде обыграл «Альмерию», Гринвуд оформил дубль

«Хетафе» в гостях одержал победу над «Альмерией» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 3:1.

Главным героем прошедшей встречи стал нападающий Мэйсон Гринвуд. Англичанин оформил дубль, а также отличился голевой передачей на Хайме Мату. У хозяев забитый мяч на счету Чоко Лосано.

«Хетафе» поднялся на 9-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 43 очка. «Альмерия» идет 20-й (14).