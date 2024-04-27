Переговоры «Реала» по защитнику «Баварии» Дэвису зашли в тупик

«Реал», скорее всего, не подпишет защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в летнее трансферное окно, сообщает Relevo.

По информации источника, переговоры зашли в тупик. «Реал» сохраняет интерес к 23-летнему канадцу, но будет готов оформить сделку только в случае трансферов на выход.

Не исключено, что Дэвис присоединится к мадридцам летом следующего года, когда истечет его контракт с «Баварией».

В текущем сезоне Дэвис провел за мюнхенцев 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.