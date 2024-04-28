«Атлетико» дома обыграл «Атлетик»

«Атлетико» дома победил «Атлетик» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 3:1.

У мадридцев забили Родриго де Пауль и Анхель Корреа, еще один мяч в свои ворота отправил вратарь гостей Унаи Симон. Единственный гол команды из Бильбао на счету Нико Уильямса.

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги с 64 очками. «Атлетик» идет на пятой строчке с 58 очками.