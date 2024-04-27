«Барселона» может подписать 30-летнего опорника «Бетиса»

«Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Бетиса» Гидо Родригеса, утверждает Diario Sport.

Летом у 30-летнего опорника истекает контракт с командой, поэтому каталонцы могут подписать его бесплатно.

Родригес выступает за «Бетис» с января 2020 года. В текущем сезоне аргентинец провел 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.