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Сегодня, 21:30

«Сельта» потерпела выездное поражение от «Алавеса»

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«Сельта» на выезде уступила «Алавесу» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 0:3.

У хозяев голы забили Джулиано Симеоне, Хон Гуриди и Карлос Бенавидес.

На данный момент «Алавес» занимает 12-е место в турнирной таблице ла лиги, имея в своем активе 38 набранных очков. Команда одержала вторую победу кряду. «Сельта» идет 17-й (31).

Испания. Ла Лига. 33-й тур
27 апр, 19:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
3:0
Сельта

Футбол
ФК Алавес
ФК Сельта
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
3
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
4
 Атлетико 32 19 4 9 59-38 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Хетафе 33 10 13 10 41-45 43
10
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 32 9 10 13 41-45 37
14
 Лас-Пальмас 33 10 7 16 30-41 37
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 32 6 13 13 26-38 31
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.04 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 0 : 1
27.04 15:00
Лас-Пальмас – Жирона
 0 : 2
27.04 17:15
Альмерия – Хетафе
 1 : 3
27.04 19:30
Алавес – Сельта
 3 : 0
27.04 22:00
Атлетико – Атлетик
 - : -
28.04 15:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.04 17:15
Гранада – Осасуна
 - : -
28.04 19:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
28.04 22:00
Бетис – Севилья
 - : -
29.04 22:00
Барселона – Валенсия
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 19
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 24 2 3
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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