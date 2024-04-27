«Сельта» потерпела выездное поражение от «Алавеса»

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«Сельта» на выезде уступила «Алавесу» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 0:3.

У хозяев голы забили Джулиано Симеоне, Хон Гуриди и Карлос Бенавидес.

На данный момент «Алавес» занимает 12-е место в турнирной таблице ла лиги, имея в своем активе 38 набранных очков. Команда одержала вторую победу кряду. «Сельта» идет 17-й (31).