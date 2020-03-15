Дмитрий Черышев: «С Денисом все хорошо, у него не выявлен коронавирус»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, заверил корреспондента «СЭ», что его сына нет в числе пятерых представителей испанского клуба, у которых выявлен коронавирус.

— С Денисом все нормально, все хорошо, — сказал Черышев-старший. — Он не болеет. Сейчас клуб на карантине. Каждый футболист тренируется индивидуально. Будем ждать новостей дальше. Приедет ли сын в сборную России? Я не уверен, что сбор и контрольные матчи с Молдавией и Швецией состоятся. Вы же видите, что происходит. (Виталий Айрапетов)

Черышева нет среди пятерых представителей «Валенсии», которые заболели коронавирусом // Стали известны имена футболистов «Валенсии», которые заболели коронавирусом