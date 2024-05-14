Рамос ведет переговоры с клубом МЛС

Защитник «Севильи» Серхио Рамос может продолжить карьеру в США, сообщает The Athletic.

По данным источника, футболист ведет переговоры с «Сан-Диего», который в 2025 году дебютирует в МЛС.

С «Севильей» игрок не хочет продлевать контракт. У него также есть предложения и от других клубов, но переговоры с «Сан-Диего» находятся на продвинутой стадии.

В этом сезоне 38-летний футболист провел 25 матчей в ла лиге, забив три гола.