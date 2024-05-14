Рамос ведет переговоры с клубом МЛС
Защитник «Севильи» Серхио Рамос может продолжить карьеру в США, сообщает The Athletic.
По данным источника, футболист ведет переговоры с «Сан-Диего», который в 2025 году дебютирует в МЛС.
С «Севильей» игрок не хочет продлевать контракт. У него также есть предложения и от других клубов, но переговоры с «Сан-Диего» находятся на продвинутой стадии.
В этом сезоне 38-летний футболист провел 25 матчей в ла лиге, забив три гола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|35
|28
|6
|1
|78-22
|90
|
2
|Барселона
|35
|23
|7
|5
|72-43
|76
|
3
|Жирона
|35
|23
|6
|6
|75-44
|75
|
4
|Атлетико
|35
|22
|4
|9
|64-39
|70
|
5
|Атлетик
|35
|17
|11
|7
|57-35
|62
|
6
|Бетис
|35
|14
|13
|8
|46-41
|55
|
7
|Р. Сосьедад
|35
|14
|12
|9
|48-37
|54
|
8
|Валенсия
|35
|13
|9
|13
|37-39
|48
|
9
|Вильярреал
|35
|13
|9
|13
|59-60
|48
|
10
|Хетафе
|35
|10
|13
|12
|41-48
|43
|
11
|Алавес
|35
|11
|9
|15
|34-40
|42
|
12
|Севилья
|35
|10
|11
|14
|47-49
|41
|
13
|Осасуна
|35
|11
|7
|17
|39-53
|40
|
14
|Лас-Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30-44
|37
|
15
|Мальорка
|35
|7
|14
|14
|28-40
|35
|
16
|Р. Вальекано
|35
|7
|14
|14
|27-43
|35
|
17
|Сельта
|35
|8
|10
|17
|40-53
|34
|
18
|Кадис
|35
|5
|14
|16
|24-49
|29
|
19
|Гранада
|35
|4
|9
|22
|36-68
|21
|
20
|Альмерия
|35
|2
|11
|22
|35-70
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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10 тур
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15 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.05
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|14.05
|22:30
|
Реал – Алавес
|- : -
|14.05
|23:00
|
Жирона – Вильярреал
|- : -
|15.05
|20:30
|
Р. Вальекано – Гранада
|- : -
|15.05
|20:30
|
Севилья – Кадис
|- : -
|15.05
|23:00
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|15.05
|23:00
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|16.05
|20:30
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|16.05
|22:30
|
Альмерия – Барселона
|- : -
|16.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|18
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|26
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|24
|1
|6
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