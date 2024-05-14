Хави: «Это был неудачный сезон «Барселоны», мы должны вернуть радость болельщикам»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес подвел итоги нынешнего сезона. До конца розыгрыша ла лиги каталонцам осталось провести три матча.

Ранее досрочно чемпионами Испании стал «Реал».

«Этот сезон сложился для нас неудачно, но болельщики всегда были на нашей стороне. Мы должны вернуть им чувство радости», — цитирует Хави Barca Universal.

В 35 матчах ла лиги «Барса» набрала 76 очков и занимает 2-е место.