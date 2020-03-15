Черышева нет среди пятерых представителей «Валенсии», которые заболели коронавирусом

Главный врач РФС Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию в «Валенсии», за которую выступает футболист сборной России Денис Черышев. Сегодня стало известно, что защитник испанского клуба Эсекиэль Гарай заразился коронавирусом. Его тест дал положительный результат.

Позже «Валенсия» на официальном сайте сообщила, что в клубе зафиксировано пять положительных случаев коронавируса у тренеров и игроков первой команды.

— Они не заболели коронавирусом. У них признаки ОРВИ, взяты анализы. Результатов пока нет, — сказал Безуглов.

— Среди этих пятерых есть Денис Черышев?

— Нет. (Виталий Айрапетов)