Стали известны имена футболистов «Валенсии», которые заболели коронавирусом
Стали известны имена футболистов «Валенсии», которые сдали положительный тест на коронавирус. Ранее сообщалось, что заболели пять представителей клуба. Первым в Instagram это подтвердил аргентинский защитник «летучих мышей» Эсекиэль Гарай.
Кроме Гарая, заболели футболисты Эльяким Мангала и Хосе Гайя, а также тренер Пако Камараса и врач Хуан Альяга.
Positivos en Coronavirus:— H?ctor G?mez ? (@Generaldepie_) March 15, 2020
Garay, Mangala, Gay?, Camarasa y Juan Aliaga.
Est?n todos bien y los 3 futbolistas asintom?ticos. TODO EL ?NIMO.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 тысяч человек, скончались 5833, а 73968 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.
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