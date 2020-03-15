Стали известны имена футболистов «Валенсии», которые заболели коронавирусом

Стали известны имена футболистов «Валенсии», которые сдали положительный тест на коронавирус. Ранее сообщалось, что заболели пять представителей клуба. Первым в Instagram это подтвердил аргентинский защитник «летучих мышей» Эсекиэль Гарай.

Кроме Гарая, заболели футболисты Эльяким Мангала и Хосе Гайя, а также тренер Пако Камараса и врач Хуан Альяга.

Positivos en Coronavirus:



Garay, Mangala, Gay?, Camarasa y Juan Aliaga.



Est?n todos bien y los 3 futbolistas asintom?ticos. TODO EL ?NIMO. — H?ctor G?mez ? (@Generaldepie_) March 15, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 тысяч человек, скончались 5833, а 73968 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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