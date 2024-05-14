Агент Тюкавина отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего в «Атлетико»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в «Атлетико». Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Первый спорт».

«Позвоните источникам, которые это публикуют. Не буду комментировать трансферы, пока они не состоялись. Даже не хочу это комментировать», — сказал Сафонов «СЭ».

В текущем сезоне Тюкавин провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.