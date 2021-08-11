«Барселона» обязана выплатить Месси 39 миллионов евро, несмотря на переход в «ПСЖ»
22:30
«Барселона» имеет задолженность перед нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси, сообщает El Mundo.
По информации источника, каталонский клуб обязан выплатить аргентинцу почти 39 миллионов евро за «лояльность». Эту сумму Месси обязан получить, несмотря на переход в «ПСЖ», поскольку оставался в «Барселоне» до 1 февраля 2020.
Месси с 2004 года выступал за основной состав «Барселоны». Сторонам не удалось зарегистрировать новое соглашение в лиге, после чего клуб объявил об уходе аргентинца.
10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером 30.
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