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Сетьен высказался о вкладе Месси в историю мирового футбола

18:37
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Экс главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался о значении форварда Лионеля Месси в истории мирового футбола.

«Много раз говорил, что Месси — лучший игрок всех времен. По крайней мере, того времени, что я застал, я не видел игру Пеле в лучшие годы.

Мне повезло наблюдать за игрой Месси на протяжении 14 или 15 лет. Из-за него все это время я хотел включить телевизор и смотреть игры «Барселоны», — цитирует Сетьена Jot Down.

Месси подписал контракт с «ПСЖ» 10 августа. Сегодня, 12 августа, футболист провел первую тренировку с новой командой.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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