«Реал» отдал в аренду «Мальорке» Такефуса Кубо
20:40
«Реал» на официальном сайте сообщил о переходе полузащитника Такефуса Кубо в «Мальорку» на правах аренды. Контракт 20-летнего игрока с командой рассчитан до конца сезона-2021/22.
Минувший сезон Кубо провел в аренде в «Вильярреале» и «Хетафе». В 37 матчах он забил 2 мяча. Контракт японца с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.
Дополнительная информация:
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/08/11/comunicado-oficial-kubo
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