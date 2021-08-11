«Реал» отдал в аренду «Мальорке» Такефуса Кубо

«Реал» на официальном сайте сообщил о переходе полузащитника Такефуса Кубо в «Мальорку» на правах аренды. Контракт 20-летнего игрока с командой рассчитан до конца сезона-2021/22.

Минувший сезон Кубо провел в аренде в «Вильярреале» и «Хетафе». В 37 матчах он забил 2 мяча. Контракт японца с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.