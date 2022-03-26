«Главное, чтобы был контакт с футболистами». Карпин — о матче с молодежкой, разговоре с Дюковым и будущем
— Ваш комментарий по игре?
— Доволен, что сыграли. Недоволен, что Баринов подвернул голеностоп, а в остальном все хорошо.
— Насколько у Баринова все серьезно?
— Не знаю пока.
— По какому принципу формировались составы?
— Жребий тянули. А если серьезно? Ни по какому.
— Какая для вас сегодня была основная задача?
— Смотрели на то, что мы отрабатывали на тренировках. Мне понравилось, меня все услышали.
— После официальных игр многие говорили, что не могут запомнить множество комбинаций. Удалось ли это отработать сейчас?
— Не удалось. Мы это и не отрабатывали, потому что это делается под определенного соперника.
— Как вам молодежная сборная?
— Очень хорошие.
— Кого-то из молодежки захотелось перетянуть в основу?
— Перетягивать не надо, надо вызывать. Но вау-эффекта ни от кого не было. Мы всех их видели в чемпионате России.
— Удалось поближе рассмотреть Пиняева?
— Поближе удалось, когда он мимо меня по бровке пробегал.
— Что скажете ребятам, когда будете отпускать обратно в клубы?
— Я уже всех отпустил. Сказал всем спасибо за сборы. Дай бог, скоро увидимся.
— Первоначально были разговоры, что будет тренировка, но решили остановиться на двусторонке. Почему?
— Мы провели совместную тренировку, а после уже была двусторонняя игра.
— На тренировку приезжал Анатолий Бышовец, и вы с ним общались. О чем был разговор?
— Поговорили, повспоминали, что где-то когда-то играли. Нынешнюю ситуацию с ним никак не обсуждали.
— На этом матче были зрители — дети с особенностями. Планируется ли такой опыт дальше?
— Когда были официальные матчи, собирали ребята деньги на помощь тем, кто в этом нуждается. Это была традиция, и она остается.
— Был на матче и президент РФС Александр Дюков. Общались с ним?
— Да, после игры. Затрагивались ли вопросы будущего? Каждый день что-то меняется.
— Говоря о будущем, какую дату наметили для следующих сборов?
— Решили не загадывать, а подождать две-три недели. Возможно, будут какие-то изменения, которые происходят каждый день.
— Если мы остаемся в таком режиме, вам были бы интересны сборы в таком формате?
— Да, это все равно полезно. Возможно, можно провести и товарищеские матчи с клубами. Это не главное. Важно увидеть игроков, поработать с ними хотя бы четыре-пять дней. Конечно, чем больше времени, тем лучше. Но даже собраться на три-четыре дня — уже хорошо. Главное, чтобы был контакт с футболистами. Сейчас они разъедутся по клубам, а завтра уже все забудут. Поэтому надо собираться, чтобы все вспомнить.
— Ваш заочный диалог с Александром Медведевым действительно о спортивном принципе или о чем-то большем?
— Я все сказал. По каким причинам Медведев так говорит? Каждый смотрит в свое болото. Что непонятного? Все отстаивают свою позицию. «Спартак» отстаивают свою позицию, ЦСКА — свою.