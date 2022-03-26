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26 марта, 21:30

«Как определяли состав? Кидали жребий!» Что окружало закрытый матч сборной России

Сборная России победила молодежную команду в тренировочном матче
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Константин Тюкавин принес взрослой сборной России победу над молодежкой в товарищеском матче.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Репортаж «СЭ» из Новогорска.

— На разминке посмотрел на их скамейку: там все игроки премьер-лиги! Легкой и проходной игры я точно не ждал, — после финального свистка Андрей Мостовой первым вышел к журналистам, чтобы ответить на самые популярные вопросы: что это было и, главное, зачем?

Изначально товарищеский матч главной сборной против молодежки планировали провести на одном из московских стадионов и в присутствии болельщиков, но в итоге перенесли на базу в Новогорск, открыв доступ только для медиа, а в официальном релизе назвали «совместной тренировкой сборных России».

Рифат Жемалетдинов и&nbsp;Сергей Терехов. «Сборная собралась, чтобы потренироваться где-то за забором. Не вижу в этом смысла». Аршавин — о будущем российского футбола

— Собрались непонятно где, за забором потренировались... Я не вижу в этом особого смысла. Лучше бы игроки остались в клубах, у них был бы лучше тренировочный процесс, — о пользе сбора при отсутствии официальных матчей за эту неделю высказались более-менее все, но Валерий Карпин ответил только на дерзкую реплику Андрея Аршавина.

— Пусть он так считает. Зачем игрокам быть в клубах, где всем дали по четыре выходных? — ответил коуч, добавив, что в тренерском штабе все всё понимают: максимально разгрузили тренировочный процесс и попросили не рубиться в стыках, чтобы минимизировать риск травм.

Помимо этого, отказаться пришлось еще и от теории (Мостовой сказал, что на установке отталкивались от себя) — остальной распорядок сборной не изменился. Остались даже анкеты о самочувствии, которые футболисты заполняют после сна и тренировок.

Формат «совместной тренировки» до последнего держался в тайне. «Все сами увидите», — улыбался Карпин. В итоге в Новогорске провели классическую двусторонку. Главная сборная вышла в домашней — красной — форме и играла без замен, выставив на каждый тайм разные составы. Оба смешанные, хотя первый больше напоминал основу: Сафонов — Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов — Фомин, Баринов, Жемалетдинов — Бакаев, Тюкавин, Мостовой. После перерыва их заменила вторая обойма: Шунин — Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой — Кучаев, Глебов, Кузяев — Сутормин, Зиньковский, Сергеев.

Валерий Карпин что-то обьясняет Дмитрию Баринову.

— По какому принципу выбирали состав? Тянули жребий, — объяснил Карпин. — Если серьезно, то никак. Такого, что один из них ближе к основе, конечно, не было.

Слова Аршавина про забор наверняка бы вспомнили и после матча, сыграй команды 0:0, но Тюкавин все исправил еще в первом тайме. В пятницу тренировка завершилась отработкой угловых — и в двусторонке молодежка пропустила как раз после розыгрыша корнера. Бакаев навесил на ближнюю штангу, а Тюкавин грамотно разобрался во вратарской. Год назад он забил пяткой свой первый гол за «Динамо», а теперь так же отличился за взрослую сборную.

— В перерыве Карпин сказал, что счет снова 0:0, просил идти в прессинг, — рассказал Даниил Глебов. — Убирать ноги никто не говорил — нужно было отнестись к матчу серьезно. Ну разве что сзади не лететь.

Играли действительно негрубо: минимум фолов (после каждого серьезного стыка извинялись и помогали подняться) и ни одной карточки. Но даже при такой интенсивности и уровне контакта избежать травм не получилось — Баринов уехал из Новогорска с повреждением голеностопа. У докторов «Локомотива» есть ровно неделя, чтобы восстановить игрока к дерби со «Спартаком».

Главное впечатление от молодежки — она реально не проседала на фоне взрослой сборной. И точно наиграла на гол, если бы не запорола выход один на один (промахнулся Агаларов, хотя мог покатить на дебютировавшего Пиняева) и штрафной метров с 20 (жаль, не было Уткина).

— Они смотрелись очень достойно, — подтвердил Карпин. — Захотелось ли оттуда кого-то перетянуть к себе? А перетягивать и не надо. Надо вызывать. Но мы всех и так знаем — они все играют в РПЛ.

Если до матча с молодежкой всех интересовало, как это будет, то после вопрос формулировался так: что будет дальше? Решение CAS окончательно выбило сборную из стыков, а отстранение от международных соревнований не позволяет даже приблизительно сформировать ближайший календарь.

— Что скажете игрокам, когда будете отпускать их по клубам?

— Я уже их отпустил. Сказал: «Спасибо всем за сбор, дай бог, скоро увидимся».

Позднее всех в расположение клубов вернутся игроки и тренерский штаб «Ростова». После матча в Новогорске их ждал клубный автобус, который специально пригнали в Москву. Из-за закрытого аэропорта путь из сборной займет около 12-14 часов.

После 16-часовой поездки на игру с «Динамо» Карпин уверял, что все нормально: «Осознаю ли я, что придется так еще долго кататься? Ну ладно, ничего».

Но очевидно, что прямо сейчас все надеются, чтобы этот сбор был первым и последним, который проходит в настолько странном режиме и без малейшего понимания собственного будущего.

Валерий Карпин
Футбол
Молодежная сборная России по футболу
Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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