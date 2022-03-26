Баринов подвернул голеностоп перед матчем «Локомотива» со «Спартаком»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о повреждении полузащитника Дмитрия Баринова, которое футболист получил по ходу тренировочного матча против молодежной сборной России (1:0).

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

«Недоволен, что Баринов подвернул голеностоп. Не знаю пока, насколько серьезно», — отметил Карпин.

Напомним, что «Локомотиву», за которой играет Баринов, в рамках 23-го тура Тинькофф чемпионата России предстоит сыграть со «Спартаком».

Встреча «Локомотив» — «Спартак» пройдет 2 апреля. Начало матча — 19.30 (мск).