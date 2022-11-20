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Сегодня, 17:30

Россия не выиграла и в Ташкенте. Но сборной нужны такие матчи

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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20 ноября. Ташкент. Узбекистан — Россия.
Фото РФС
Сборная сыграла вничью с Узбекистаном — 0:0.
Товарищеские матчи.
20 нояб, 15:00. Pakhtakor Markaziy (Ташкент)
Узбекистан
0:0
Россия

Сборной досталась приличная порция критики за матч с Таджикистаном. Все по делу — футбол был действительно усыпляющим, качество игры — низким. Вот только одна ремарка — оценивать по этой встрече сборную совершенно неправильно. Потому что это был второй состав национальной команды, ближайшие резервисты.

А вот с Узбекистаном вышли уже все имеющиеся в наличии сильнейшие силы. Мы в «СЭ» прикидывали, каким был бы состав нашей команды на ЧМ, — он почти в точности совпадает с тем, что появился на поле в Ташкенте. Минус, понятно, травмированный Дивеев и легионеры Головин с Миранчуком.

При этом и Узбекистан — совсем не Таджикистан. Это крепкая сборная, которая в рейтинге ФИФА на соседних строчках с Израилем, опережая, скажем, Грузию и Китай. Команду возглавляет опытный Сречко Катанец, который выводил Словению на Евро и ЧМ. Есть у азиатской сборной и своя звезда — Шомуродов из «Ромы».

В итоге мы увидели ожидаемую картину. Первый состав сборной, конечно, сильнее резервного. Это был уже другой уровень — темп игры, скорость принятия решений. Но достаточен ли этот уровень для того, чтобы уверенно обыгрывать соперников уровня Узбекистана? Пока нет.

Таджикистан&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:0. Сергей Пиняев (справа). Карпин продолжает жертвовать качеством игры ради просмотра новичков. Но есть один вопрос

Сколько было голевых моментов у наших до перерыва? Ноль. А у соперника? Шунину пришлось выручать команду после опасного удара Сайфиева.

Хозяева не были сильнее — они действовали вторым номером, от обороны, разжимаясь в контратаках. Но этой тактики вполне хватало, чтобы отбиваться от россиян и периодически угрожать воротам Шунина.

В перерыве подумалось, что анализировать игру нашей сборной сложно. Слишком лоскутное впечатление — кто-то куда-то бежит, пасует, борется, но в общую картинку это не складывается. И вообще-то в этом нет ничего удивительного. Главное, на мой взгляд, сейчас даже не качество футбола, а понимание футболистами, в какой точке пути мы находимся, куда и зачем движемся. Пока этого, похоже, нет. Отсюда многочисленные ошибки, а крепкого соперника можно одолеть только при полной концентрации и ясности в головах.

О сыгранности и отлаженности говорить не приходится — это всего третий матч сборной с прошлого ноября. При этом уверен, что ей обязательно нужно собираться и проводить матчи. В том числе с такими соперниками, как Таджикистан и Узбекистан, если более статусные сборные пока не готовы к встречам с Россией.

Валерий Карпин. «В Киргизии играли в 10 раз хуже, но выиграли». Карпин подвел итоги матча с Таджикистаном

Нельзя вариться только в собственном соку, обязательно нужна международная практика. С каждым сбором наша команда должна все лучше и лучше адаптироваться под текущую ситуацию, в первую очередь в ментальном плане. Находить новую мотивацию. Чтобы к моменту возвращения в официальные турниры быть сыгранным и сплоченным коллективом.

Прогресс-то мы видели даже по ходу одной встречи — второй тайм наши провели куда лучше первого. И моменты после перерыва до последних пяти минут возникали только у ворот узбеков. Могли забивать и Мостовой, и трижды Соболев.

От этого хорошего и стоит отталкиваться в будущем. Карпин ведь не зря говорит, что его волнует не результат, а детали игры. Это для болельщиков матч с таджиками был пустейшим, а тренер разглядел в нем активность Пиняева — спустя три дня 18-летний талант сыграл уже за сильнейший состав.

Пазл новой отстраненной сборной только начинает складываться. Процесс идет сложно. Но его надо собирать в картину. Иначе — никак.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
4
12
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