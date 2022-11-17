«В Киргизии играли в 10 раз хуже, но выиграли». Карпин подвел итоги матча с Таджикистаном

Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов после ничьей в Душанбе.

«Смотреть больше не на кого, в игре с Узбекистаном будет другой состав»

— Какие итоги встречи можете подвести?

— Первый тайм понравился больше, было больше контроля мяча, особенно первые двадцать минут. Большое желание забить скорее нас подводило. Посмотрели многих новичков, впечатления нормальные. Я удовлетворен тем, что видел, особенно в первом тайме. Не хватало завершения, но по отношению к игре, даже если сравнивать с Киргизией, — небо и земля. Соперник компактно, хорошо оборонялся. Стадион и атмосфера — сумасшедшая.

— Какой будет состав на следующую товарищескую игру — против Узбекистана?

— Состав на Узбекистан будет абсолютно другой. Пиняев, Садулаев, Сычевой, Солдатенков — для многих это была первая игра. Надеюсь, в следующем матче будет более цельная игра. Пиняев? Для дебюта 18-летнего мальчика он выглядел достойно.

— Есть ли цель играть на результат в матче с Узбекистаном?

— Кровь из носу — нет, но хочется победить — да. Смотреть больше не на кого, будет другой состав.

— Пока нет официальных матчей, не будет желания кровь из носу побеждать?

— А что такое «кровь из носу»? Отдельные матчи к Европе и к миру — да (чемпионата мира и Европы. — Прим. «СЭ»). В остальном — нет. Большая часть общественности этого не понимает, болельщикам всегда нужен результат. В Киргизии при игре, которая была в 10 раз хуже, победили. Сегодня игра была лучше, но не победили, и болельщики будут недовольны.

— Для Валерия Карпина как тренера есть какие-то причины играть и получать кайф от работы?

— Когда ситуация изменится, мы должны быть готовы. Удовольствие для меня? Встречаться с этими футболистами и пытаться вместе добиваться хорошей игры.

«Если Малком и Клаудиньо получат паспорта, будем выбирать и из них»

— В нынешних условиях было бы хорошо создать объединенный чемпионат, или смысла в этом нет?

— По поводу российского футбола — не знаю, но это все подразумевает трудности. Клубы из Киргизии и Таджикистана играют в Азиатской лиге чемпионов, в других турнирах. А где они будут играть в таком случае?

— Это может быть летний или зимний турнир?

— Товарищеский, может быть, но это вопрос не ко мне.

— Вы верите, что в ближайшее время сборная будет допущена до официальных соревнований?

— А кто знает, что будет? Вы знаете? Вы же видите обстановку в мире по отношению к России.

— Вы за натурализацию?

— Мое мнение, чем больше у тренера выбор — тем лучше. Даже в Испании дают паспорта и вызывают в сборную. Я не вижу в этом ничего плохого. Если у игроков будет гражданство — пускай будет. Если Малком и Клаудиньо получат паспорта, будем выбирать и из них. Было бы еще 10 таких, ну и слава богу, было бы хорошо.