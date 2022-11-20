Тренер обыгрывал Россию, нападающий забил больше Мбаппе: что нужно знать о сборной Узбекистана

«СЭ» — о сопернике сборной России.

Совсем скоро состоится второй ноябрьский матч сборной России, в котором соперником нашей команды станет сборная Узбекистана. «СЭ» рассказывает, что нужно о ней знать.

Главный тренер

С лета 2021 года сборную Узбекистана возглавляет Сречко Катанец. Словенскому специалисту 59 лет, ранее он работал в сборных Словении, Македонии, ОАЭ и Ирака, а также греческом «Олимпиакосе». Будучи игроком, Сречко выступал за загребское «Динамо», «Партизан», «Штутгарт» и «Сампдорию».

Сборную Словении Катанец возглавлял дважды — в 1998-2002 и 2012-2017 годах. Именно под его руководством словенцы пробились на Евро-2000 и ЧМ-2002. Правда, в обоих случаях не смогли выйти из группы.

Катанец четырежды играл против сборной России — по два раза со Словенией (в отборе к ЧМ-2002) и Македонией (в отборе к Евро-2008). Вместе со словенцами Сречко один раз обыграл сборную России (2:1) и один раз сыграл вничью (1:1). В тех матчах, кстати, в составе россиян играл 32-летний Валерий Карпин. Во главе сборной Македонии Катанец сборную России обыграть не смог — поражения 0:2 и 0:3.

Футболисты сборной Узбекистана. ufa.uz

Лучшие игроки

Многих игроков сборной Узбекистана знают в России. Прежде всего это Элдор Шомуродов, который играл под руководством Карпина в «Ростове», а сейчас борется за место в составе «Ромы». В недавнем матче с Казахстаном Элдор забил эффектный гол, красиво пробросив мяч мимо соперника.

Также по выступлениям в РПЛ болельщикам могут быть знакомы Хожимат Эркинов («Торпедо»), Остон Урунов («Спартак», «Уфа») и Иброхимхалил Юлдошев («Пари НН»). На ноябрьский сбор Юлдошева Катанец не вызвал — заявил, что ему нужно прибавлять, если он хочет и дальше играть за сборную Узбекистана. Кроме того, Юлдошев просто проиграл конкуренцию в национальной команде: его вытеснили из состава защитник «Пахтакора» Фаррух Сайфиев и защитник «Насафа» Шерзод Насруллаев. Последним, кстати, интересовался «Пари НН» — его рассматривали как потенциальную замену Юлдошеву на случай, если тот покинет команду.

Совсем скоро в Россию переедет защитник Рустам Ашурматов — его пригласили в «Рубин». Рустам несколько лет выступал в Южной Корее, а последним его клубом был «Навбахор». Ашурматов признался, что в «Рубин» его звал лично Леонид Слуцкий, и поэтому он был удивлен уходу главного тренера.

Заслуживает внимания и Бобир Абдихоликов. Это нападающий, который выступает в Беларуси за «Энергетик-БГУ». В текущем сезоне Абдихоликов забил 27 мячей и отдал 8 результативных передач в 31 встрече. По слухам, интерес к нему проявляют несколько клубов из Европы, в том числе и из РПЛ. По данным Transfermarkt, Абдихоликов входит в топ-5 бомбардиров Европы — на данный момент он опережает даже Мбаппе, Нкунку и Кейна.

Бобир Абдихоликов — в топ-5 бомбардиров Европы.

Схема и стиль игры

Сборная Узбекистана старается играть в вертикальный футбол. Если есть возможность быстро доставить мяч в линию атаки, то игроки этим непременно пользуются. Поэтому команде Катанца чуть удобнее играть вторым номером. Чаще всего Сречко использует схему с тремя центральными защитниками — в основном 3-4-3.

Можно также отметить, что узбекские футболисты обладают хорошей техникой. Почти все игроки умело обращаются с мячом и смело идут в обводку. Зачастую подводит сборную Узбекистана концентрация: в недавнем товарищеском матче с Коста-Рикой команда вела 1:0, но пропустила два мяча в самой концовке.

Слабой стороной узбекских футболистов является физическая подготовка. Многим не хватает выносливости для того, чтобы играть все 90 минут, и мощи, необходимой для борьбы за мяч. В этом, возможно, и будет преимущество сборной России.

Футболисты сборной Узбекистана. ufa.uz

Достижения

Сборная Узбекистана ни разу не выходила на чемпионат мира, хотя и была близка к этому. Дважды узбекские футболисты уступили в стыковых матчах: Бахрейну (отбор к ЧМ-2006) и Иордании (отбор к ЧМ-2010). Бахрейн в итоге уступил сборной Тринидада и Тобаго, а Иордания — Уругваю.

Лучшим результатом на Кубке Азии является выход в полуфинал турнира 2011 года. Тогда сборная Узбекистана уступила Австралии со счетом 0:6, а в матче за третье место сильнее оказалась Южная Корея (2:3).

Рейтинг ФИФА

На данный момент сборная Узбекистана занимает 77-е место в рейтинге ФИФА. Лучший результат за всю историю пришелся на 2006 год — тогда было 45-е место.

Узбекистан — третья в списке стран СНГ. Выше только Украина (27-е) и Россия (33-е). Поблизости с Узбекистаном находится Грузия — 78-е место. Предыдущие соперники сборной России — Кыргызстан и Таджикистан — занимают 95-е и 108-е места соответственно.