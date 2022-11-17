Карпин продолжает жертвовать качеством игры ради просмотра новичков. Но есть один вопрос

Итоги унылых 0:0 в Душанбе.

Если вы с интересом смотрели все 90 минут матча Таджикистан — Россия, то вы точно очень любите футбол. Возможно, даже слишком. Тот самый случай, когда счет 0:0 полностью отражает происходившее на поле — минимум ударов, минимум остроты, минимум осмысленных действий у чужих ворот. Такое зрелище чем-то похоже на арт-хаус — штука не для всех.

Впрочем, Валерий Карпин в последние месяцы открыто демонстрирует намерение попробовать в сборной как можно больше доступных футболистов. Потому отсутствие Сафонова, Головина, Алексея Миранчука, Кузяева, Джикии, Зобнина и Караваева — не потеря, а скорее возможность для Карпина обкатать кого-нибудь из «Ростова» или «Крыльев Советов».

«Приехали 24 полевых футболиста. Надеюсь, хватит. Две игры подряд за три дня — поэтому завтра выйдет один состав и абсолютно другой — на Узбекистан», — слова Карпина, после которых ближайшие матчи сборной нужно смотреть под определенной призмой.

Какие выводы можно сделать после подобного матча? Имея вводные со схемой и системой игры, которые Карпин применяет в национальной команде уже второй год, можно лишь оценивать, как выглядят те или иные футболисты прямо сейчас. И делать предположения, способны ли они стать лидерами сборной в перспективе нескольких лет. Тем более в условиях нулевой сыгранности на первый план выходят именно индивидуальные навыки.

18-летний Сергей Пиняев, ставший самым молодым футболистом в истории сборной России, в Душанбе был, пожалуй, самым ярким игроком в составе нашей команды. Постоянно напрягал правый фланг обороны соперника подачами и проходами на дриблинге. Да, КПД в завершающей фазе у Пиняева с Таджикистаном был почти нулевой, но за старательность и напор ставим плюс. Вероятно, отметил эти качества и Карпин.

Данил Глебов все больше утверждается как один из лидеров сборной. Еще год назад на этой позиции железным основным был Баринов, но в «Локомотиве» дела у Дмитрия не идут, да и выходит он в этом сезоне преимущественно на позиции центрального защитника. А вот 23-летнему Глебову Карпин доверяет капитанскую повязку и в «Ростове», и в сборной. Данил — более интересный в атакующем плане футболист, сочетающий в себе при этом спортивную злость и умение пахать без мяча. Все это он показал с Таджикистаном, успевая и чистить в опорной зоне, и подключаться к розыгрышам.

Максим Осипенко — центральный защитник, который стал ведущим в отсутствие Джикии и Дивеева. Собственно, еще раз продемонстрировал, что он как минимум третий по силе ЦЗ в стране. Карпин ценит Максима за первый пас и умение начать атаку — в паре с Солдатенковым именно Осипенко отвечал за продвижение мяча от ворот.

Даниил Уткин не угрожал воротам соперника и не забил, как было в игре с Киргизией, зато показал неплохой набор навыков при розыгрышах в центре поля. Качественная работа с мячом, быстрое принятие решений — то, что отличало полузащитника от большинства футболистов на поле этим вечером.

Примечательно, что чисто визуально неплохо смотрелись в матче в основном игроки «Ростова». Неудивительно, учитывая, что в «Ростове» Карпин использует те же 4-3-3 и схожие принципы игры. По остальным футболистам сборной России сказать что-то конкретное куда сложнее — слишком много сумбура и брака было на поле.

По-другому, наверное, при таких раскладах и не могло быть. Команда меняется на 30-50% каждый сбор, в игре с Таджикистаном произошла масса дебютов (Селихов, Песьяков, Солдатенков, Пиняев, Садулаев, Сычевой), а в соперниках — пусть и не сильная, но и не последняя азиатская команда. В таких условиях вообще трудно показать что-то осмысленное как отдельным игрокам, так и всей команде. И отсюда произрастает вопрос — а что дальше?

Форма футболистов изменчива по ходу сезона, есть эффект травм, да и сам Карпин перед Таджикистаном сказал, что многие талантливые 20-летние футболисты к 22 годам пропадают. Да, с нынешним подходом тренер в личной работе может оценить множество футболистов и сделать нужные для себя выводы. Это полезно для работы на перспективу. Но если сборная России собирается закладывать фундамент для участия в официальных матчах в ближайшие год-два (хоть в УЕФА, хоть в азиатской конфедерации), то команде нужно работать над сыгранностью и налаживанием каких-никаких связей на поле. А сделать это можно только при ограниченной, а не такой масштабной ротации.

Это ни в коем случае не критика Карпина — лишь вопрос пути развития, который избран для национальной команды. Хотя возможно, что у тренерского штаба уже есть проработанный план и согласно ему в течение непродолжительного времени выходы Пиняева и других недавних новичков в стартовом составе сборной уже на важные матчи станут обыденностью.