Судьям запретили татуировки. Других проблем нет?

Руководители департамента судейства озаботились внешним видом рефери и ввели ряд запретов. Имели ли они право так поступить?

Тату и пирсинг запрещены

Как стало известно «СЭ», российским футбольным судьям направлены уведомления о запрете работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок». Все татуировки необходимо закрыть экипировкой. Их не должны видеть ни участники матча (футболисты и тренеры), ни зрители.

Кроме того, арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом, ювелирными изделиями. При выполнении служебных обязанностей их нужно снимать.

Спиртные напитки

Претензии подобного рода (к внешнему виду и поведению) у тех, кто руководит судейством, в последние годы возникали не раз. Например, в декабре 2020-го появились вопросы к Игорю Панину, рефери, с которым был заключен договор на обслуживание матчей чемпионата России. Заговорили о его отстранении.

Он без серьезных ошибок судил игру «Сочи» — «Спартак», но допустил промах в ключевом эпизоде после матча. Его заметили в компании представителя или представителей сочинского клуба. Употреблялись спиртные напитки.

Судья расслабился? Не учел ту обстановку, то повышенное внимание, которое уделяют арбитрам в этом сезоне? Трудно сказать. В любом случае его пример попытались использовать в назидание остальным. Как урок на будущее. Как напоминание, что можно делать, а что — нельзя.

Юлия Веселова (слева) на тренировке арбитров. Фото РФС

Колпак

Едва ли не самый молодой арбитр в истории премьер-лиги Сергей Костевич в свое время совершил глупость. Он сохранил в одном из аккаунтов в соцсетях снимок, на который три года спустя обратили внимание. Судья сходил на матч «Спартак» — «Челси». Что в этом такого, спросите вы? Ничего. Кроме того, что он на снимке в красно-белом колпаке. А скандал возник через три года, в 2013-м — после игры «Шинник» — «Спартак». К курскому рефери возникли вопросы относительно его клубных симпатий. В итоге Роберто Розетти исключил перспективного Костевича из списков судей РПЛ.

Израиль

Утром 15 сентября 1999 года бригада российских арбитров — Сергей Хусаинов, Сергей Мартынов, Павел Гинзбург (для него это был первый выезд за рубеж в качестве помощника) и Фейзудин Эрзиманов — вылетела из Москвы в Израиль, где должна была судить матч Кубка УЕФА «Хапоэль» Хф — «Брюгге». Позднее со ссылкой на израильские газеты появились сообщения, что один или несколько наших рефери вели себя неподобающе: якобы заигрывали с женщинами-полицейскими в аэропорту, официантками в тель-авивском ресторане, находились в нетрезвом состоянии. 16 сентября нашу бригаду сняли с игры, заменив на румынскую. На следующий день судьи вернулись в Россию.

Судейский комитет УЕФА передал все материалы на рассмотрение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). Исполком РФС 9 октября отстранил всех судей от работы до конца сезона. В феврале 2000-го КДК УЕФА отстранил Хусаинова от выполнения официальных обязанностей на матчах под эгидой УЕФА до 31 июля 2000 года, а его коллег — до 30 апреля того же года. Но уже в марте апелляционный комитет УЕФА смягчил санкции, при этом подтвердив факт неподобающего поведения. Дисквалификация Хусаинова в итоге действовала до начала мая 2000-го, Мартынова и Гинзбурга — до 10 апреля. Эрзиманова полностью оправдали.

После этого на пресс-конференции Хусаинов признал только факт употребления спиртного — три бокала шампанского в самолете. Столько же выпил Мартынов, один бокал — Гинзбург. Эрзиманов вообще не пил.

«Знаю, кто все подстроил. Собираю доказательства — вроде частного расследования», — сказал Хусаинов в интервью «СЭ» летом 2000-го. — Спланированная акция, шла она из Москвы. Исполнителем был гражданин Израиля».

Кружевница

В 2009 году из-за собственной глупости завершил карьеру один арбитр. Он никак не мог настроиться на игру и потребовал, чтобы одна из команд прислала ему в гостиницу... девушку-кружевницу, назовем ее так. О просьбе судьи доложили в Москву.

Кружевница. Дубль два

В августе 2021 года в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Саранску обратился 21-летний житель Перми. Молодой человек сообщил, что в ночное время неизвестные обманным путем завладели его денежными средствами в сумме 19 500 рублей, сообщил сайт МВД по Республике Мордовия.

Выяснилось, что потерпевший приехал в Саранск судить футбольные соревнования. Не желая проводить вечер в гостинице в одиночестве, молодой человек нашел в интернете объявление о предоставлении интимных услуг и позвонил по указанному там номеру. Ответивший на звонок администратор фирмы попросил молодого человека для получения услуги перечислить предоплату в размере 1500 рублей. Когда он выполнил требуемое, злоумышленник сказал перевести еще денежные средства в качестве страховки за работу его сотрудницы в ночное время. В итоге в результате разговора потерпевший перевел мошенникам все имевшиеся у него деньги — 19 500 рублей. Когда мошенники узнали, что у молодого человека закончились средства, то положили трубку и перестали выходить на связь. Обманутый арбитр (его фамилия нам известна. — Прим. А.Б.) обратился за помощью в правоохранительные органы.

Стеклотара

Вот еще случай. Не относящийся к нашим. Но все равно назидательный. Судейская бригада из одной из бывших советских республик обслуживала матч в Западной Европе. Городок небольшой, все друг у друга на виду. Парни набрали дорогого алкоголя — не одну и не две бутылки, а столько, что обратили на себя внимание. Все их употребили, оставив стеклотару в гостиничном номере. Местные этот номер сфотографировали, добавили информацию от продавца магазина и отправили послание в УЕФА. Арбитров наказали.

Братья

В августе 2021-го выяснилось, что ассистент Алексей Стипиди будет работать на матче «Спартак» — «Сочи», то есть обслуживать игру с участием клуба, в котором трудится его брат — Дмитрий Стипиди, числившийся в заявке сочинцев как тренер. Как такое возможно? Ведь это конфликт интересов.

«Барсагейт» по-российски. Дело Баяна

В декабре прошлого года Железнодорожный районный суд Воронежа приговорил бывшего исполнительного директора футбольного клуба «Чайка» Олега Баяна к штрафу в размере 1,8 миллиона рублей, признав его виновным в 10 эпизодах подкупа арбитров спортивных соревнований и одном предварительном сговоре, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Баян тогда сказал журналистам, что не планирует обжаловать приговор. Также он отметил, что пожизненно дисквалифицирован, но при этом судьи, которые получили от него деньги, продолжают судить футбольные матчи, причем трое из них — в Российской премьер-лиге.

«Я даже к спорту не хочу отношения иметь, просто хочется работать в другой отрасли, спокойно содержать свою семью. Этими своими действиями я не причинил никакого вреда никому, ни государству, никаким людям, наверное, только моральные страдания футбольным арбитрам, которые брали эти деньги, потом говорили тут, что это все неправильно, но так никто ничего и не вернул. Я признаю, что делал неправильно, раскаиваюсь в этом. Конечно, так делать было нельзя, но, к сожалению, это все делали, делают и будут делать, со мной или без меня. Это считалось нормой, было, есть и, я так думаю, будет всегда. Это неискоренимо, в порядке вещей. Все этим занимаются, все это знают, я думал, что это нормально. Но после того как началось это уголовное дело, понятно, что это все неправильно и этого делать не надо», — цитировал ТАСС Баяна.

Изначально, по данным суда, он обвинялся в совершении 11 преступлений по ч. 1 ст. 184 УК РФ и одного преступления — по ч. 3 ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». В ходе первенства России по футболу с 8 августа 2018-го по 15 апреля 2019 года перед проведением игр он, как сообщал ТАСС, предлагал спортивным судьям от 50 до 250 тысяч рублей для создания условий для победы «Чайки».

Точное число судей, которые понесли наказание или проходили по делу Баяна в качестве свидетелей, не было названо. ТАСС информировал, что опрашиваемых было больше 80. Это, по всей видимости, футболисты, арбитры и инспекторы. Можно только предположить, что количество вовлеченных в процесс рефери составляло несколько десятков (40-50 человек), включая тех, кто сегодня входит в списки судей и ассистентов РПЛ.

Белорусский арбитр и ассистент ФИФА Анастасия Данченко. Фото Соцсети

У судей нет друзей

Арбитрам нужно помнить одну простую истину — у судей нет друзей.

«Вы — сладкий пирожок, который каждый хочет укусить», — как-то сказал нашим рефери Роберто Розетти. И попросил не давать даже малейших поводов сомневаться в своем профессионализме. Умение себя вести и не попадать в истории, подобные рассказанным выше, — как раз составляющие этого самого профессионализма.

Кодекс поведения

В 2021 году зашла речь о составлении и утверждении кодекса поведения российских судей и инспекторов.

Их, к примеру, собирались обязать:

— уважать человеческое достоинство и воздерживаться от публичных высказываний в отношении судей, инспекторов, официальных лиц РФС, клубов, игроков и тренеров;

— воздерживаться от публичных оценок решений других судей, инспекторов;

— сообщать департаменту судейства РФС обо всех случаях оскорбления судьи, физического или психологического давления;

— предоставлять РФС достоверную информацию и документы;

— не провоцировать конфликтные ситуации с игроками, болельщиками, иными лицами;

— проявлять лояльность к ФИФА, УЕФА, РФС;

— проявлять корректность, терпимость и уважение в постах и при комментировании.

Им запретили:

— разглашать служебную информацию;

— допускать посторонних лиц в судейскую комнату;

— участвовать в азартных играх;

— делать ставки на тотализаторах (лично или через представителя);

— распивать спиртные напитки в публичных местах и допускать иные формы демонстрации поведения, противоречащего принципам здорового образа жизни, честной игры;

— распивать спиртные напитки, совместно отдыхать или проводить время с официальными лицами клубов перед матчем и после него;

— участвовать в рекламных кампаниях (кроме кампаний РФС), если реклама предполагает использование ассоциации с футбольным судейством;

— получать подарки, кроме сувенирной продукции стоимостью до 10 тысяч рублей.

Категорически запрещено получать подарки от футбольного клуба (игрока, тренера, агента, сотрудника, владельца, официального лица), а также от букмекерской конторы.

Утрата доверия

Планировали ввести документально понятие утраты доверия, чтобы судейский комитет РФС мог вывести судью или инспектора из списка тех, кто допущен к работе в сезоне. Кроме того, судейский комитет получал бы право обратиться в исполком, бюро исполкома и к генеральному секретарю РФС с заявлением о расторжении договора с провинившимся и/или незаключении договора на новый срок.

Новый регламент разъяснил бы, что понимается под служебной проверкой и служебным расследованием, в каких случаях предоставляется отчет об имущественном положении, а также разрешил бы применение технических средств при проверке. При этом проверяемому лицу разрешалось бы отказаться от применения технического средства без объяснения причин. И этот отказ не мог бы рассматриваться как доказательство вины лица в совершении этического или дисциплинарного нарушения или нарушения правил делового поведения.

Арбитр из Нидерландов Ник Смит. Фото Getty Images

Поведение в интернете и татуировки

Документ в итоге был утвержден и опубликован. У меня нет данных, в какой степени и как часто он с тех пор применялся и, самое главное, знают ли новые сербские руководители судей о его существовании.

Правилами поведения, к примеру, установили, что «судья, инспектор, член судейского органа должен проявлять корректность, терпимость и уважение в постах, сообщениях и комментариях... Публикации о повседневной деятельности, отдыхе и досуге, а также поведение и высказывания не должны вызывать сомнений в честности, беспристрастности, негативно сказываться на репутации судьи, инспектора, члена судейского органа или РФС... Судья, инспектор, член судейского органа должен избегать конфликтов и участия в спорах на темы, прямо или косвенно связанные с футболом и управлением футболом... Судья, инспектор, член судейского органа должен избегать коммуникаций с представителями и официальными лицами клубов, которые ставят под сомнение объективность и беспристрастность профессиональной деятельности... Судьям, инспекторам, членам судейского органа запрещено оставлять комментарии на страницах в социальных сетях, сайтах и в иных информационных сообществах клубов, их представителей, игроков и фанатских объединений».

Там же говорится, что судья и инспектор не вправе публично демонстрировать и пропагандировать поведение, противоречащее принципам здорового образа жизни, честной и беспристрастной игры: «Поведение судьи и инспектора ни при каких обстоятельствах не должно негативно сказываться на репутации судьи, инспектора, члена судейского органа или РФС. Судья и инспектор должны соблюдать этические правила поведения, закрепленные в Регламенте РФС по этике. Судья и инспектор должны соблюдать законы страны — места проведения матча. Судья и инспектор должны уважительно относиться к обычаям и традициям народов, проживающих в месте проведения матча».

Впрямую о запрете татуировок и пирсинга ничего не сказано.