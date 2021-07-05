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Юрий Жирков прокомментировал критику в адрес сборной России после Евро-2020

08:30
Юрий Жирков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Жирков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал «СЭ» критику в адрес национальной команды со стороны болельщиков после вылета с Евро-2020 по футболу.

«На этот раз сборная имела на подготовку немного меньше времени по сравнению c чемпионатом мира. Но в принципе готовились по тому же плану, имелись лишь небольшие отличия в деталях. Сборы для игроков были непростые, тренировки — достаточно тяжелые, что, впрочем, не удивительно. К большому сожалению, сейчас нашей команде не удалось выйти из группы. Когда такое происходит, то, естественно, в адрес сборной идет большая волна критики. Для меня абсолютно понятно, что в этом вина не только главного тренера, но и всей команды.

Станислав Саламович — квалифицированный, очень требовательный тренер. В тоже время он в меру строгий и обладает отличным чувством юмора. Свой уровень Черчесов доказал не только на чемпионате мира-2018, но и работая в таких клубах как «Динамо», «Легия» и других. Мы четко понимали требования тренерского штаба. Но футбол непредсказуем, и на этом Евро нам не удалось решить задачу по выходу в плей-офф. Повторюсь, что ответственность за это несет вся команда", — сказал Жирков.

Команда Станислава Черчесова в группе B потерпела два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также одержала одну победу над финнами (1:0).

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