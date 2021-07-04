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Смолов — о критике со стороны Черчесова: «Конечно, слышал. Все слышали»

13:34
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Локомотива» Федор Смолов рассказал, видел ли он пресс-конференцию главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

— Как тебе Черчесов? То, что он сказал.

— Вот поэтому я и не хочу говорить. Конечно, слышал. Все слышали, — цитирует Смолова matchtv.ru.

— Тебе обидно?

— Нет.

2 июля во время своей пресс-конференции Черчесов высказался о невызове Смолова на Евро-2020: «Как с ролью запасного будет справляться Смолов? Мы его внесли в запасной список. А ответ на мой вопрос он дал сам. Если человек в запасе выложил такой пост... Федя Смолов ответил на вопрос, который нас мучил».

В комментариях под постом в Instagram «СЭ» российский рэпер Obladaet оставил эмодзи разочарования (фейспалма). 31-летний Смолов в ответ хип-хоп-исполнителю отреагировал значком беспомощного жеста (пожимает плечами).

12 мая после победы «Локомотива» над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России Смолов выложил пост, в котором процитировал строчку из песни Poslevkusie рэпера Obladaet: «Они не ставят на меня, но я ***** их».

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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