Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о пресс-конференции главного тренера сборной России и оценил его шансы остаться на своем посту.

«Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова. Слушал его 2,5 часа и вообще ничего не понял. Сейчас скорее стоит вопрос неустойки, зарплаты. Не будем забывать и о словах Владимира Путина. Посмотрим, как их поймут руководители нашего футбола. Также непонятно, кто придет на место Черчесова: Валерий Карпин, Леонид Слуцкий или кто-то еще. Просто так назначать нового главного тренера в сборную нельзя. Для начала нужно поговорить со всеми кандидатами», — цитирует Шалимова RT.

Сборная России по итогам группового этапа Евро-2020 набрала три очка и заняла последнее место в группе.