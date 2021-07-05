Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова»

10:59

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о пресс-конференции главного тренера сборной России и оценил его шансы остаться на своем посту.

«Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова. Слушал его 2,5 часа и вообще ничего не понял. Сейчас скорее стоит вопрос неустойки, зарплаты. Не будем забывать и о словах Владимира Путина. Посмотрим, как их поймут руководители нашего футбола. Также непонятно, кто придет на место Черчесова: Валерий Карпин, Леонид Слуцкий или кто-то еще. Просто так назначать нового главного тренера в сборную нельзя. Для начала нужно поговорить со всеми кандидатами», — цитирует Шалимова RT.

Сборная России по итогам группового этапа Евро-2020 набрала три очка и заняла последнее место в группе.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/881854-shalimov-cherchesov-otstavka-zamena

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Гости не попадут на полуфиналы и финал Евро без карантина. Еще и поэтому Англия — фаворит турнира
Что делает МакSим после выхода из двухнедельной комы
Умер кинорежиссер Владимир Меньшов
Скончался Владимир Меньшов
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
3
Офсайд