Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:46

В сборной Кубы заявили, что не смогли договориться с Гватемалой или Сальвадором и приняли предложение от России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборной Кубы с Россией.

«Неофициальные матчи ФИФА разрабатываются не менее полугода. На протяжении этого времени мы искали соперников для товарищеских матчей и вели переговоры не только с Россией. Мы рассчитывали сыграть с Гватемалой или Сальвадором, но, к сожалению, не смогли договориться и приняли предложение от России. Конечно, мы рады возможности сыграть товарищеский матч с Россией — это команда мирового уровня. Эта игра будет очень полезной для нас и может стать витриной для молодых игроков кубинской сборной», — приводит Sport24 слова Эрранса.

Также директор по развитию Кубинской ассоциации футбола отметил, что игра пройдет в России, так как на Кубе сложно играть из-за логистической проблемы, связанной со стадионом.

Матч между российскими и кубинскими футболистами состоится 20 ноября в Волгограде на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

С 13 по 18 ноября национальная команда России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Всего в расширенный состав российской сборной на ноябрьский сбор попали 29 футболистов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-594144-v-sbornoy-kuby-rasskazali-chto-ne-smogli-dogovoritsya-s-gvatemaloy-ili-salvadorom-i-prinyali-predlozheniye-rossii
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
2
6
Читайте также
Крикет Т20: правила новой олимпийской дисциплины
Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» пытался оградить Доннарумму от негатива в матче против «Милана»
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре: будут ли еще матчи в 2023 году?
Овчинников: «Главное, чтобы под видом кубинцев не приехали бразильцы»
Ледяхов: «У сборной есть костяк из 30 человек. Соболев в него попадает»
Аршавин: «Сборная России неинтересна. Матчи не несут спортивного значения»
Масалитин: «Ничего не знаю о сборной Кубы, но какая нам разница, с кем играть»
Гершкович: «Соболев — член сборной России. Его лишь Абаскаль не ставит»
Агент Помазуна — о невызове футболиста в сборную: «Илья входит в тройку лучших вратарей России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овчинников: «Главное, чтобы под видом кубинцев не приехали бразильцы»
Новости
RSS RSS
Все новости