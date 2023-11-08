В сборной Кубы заявили, что не смогли договориться с Гватемалой или Сальвадором и приняли предложение от России

Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборной Кубы с Россией.

«Неофициальные матчи ФИФА разрабатываются не менее полугода. На протяжении этого времени мы искали соперников для товарищеских матчей и вели переговоры не только с Россией. Мы рассчитывали сыграть с Гватемалой или Сальвадором, но, к сожалению, не смогли договориться и приняли предложение от России. Конечно, мы рады возможности сыграть товарищеский матч с Россией — это команда мирового уровня. Эта игра будет очень полезной для нас и может стать витриной для молодых игроков кубинской сборной», — приводит Sport24 слова Эрранса.

Также директор по развитию Кубинской ассоциации футбола отметил, что игра пройдет в России, так как на Кубе сложно играть из-за логистической проблемы, связанной со стадионом.

Матч между российскими и кубинскими футболистами состоится 20 ноября в Волгограде на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

С 13 по 18 ноября национальная команда России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Всего в расширенный состав российской сборной на ноябрьский сбор попали 29 футболистов.